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10:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Житель Финляндии на лодке отогнал огромную льдину от острова

Обычный день в Архипелаговом море.

Журналистка Сенья Ларсен вместе со своим мужем Мартеном Микосом во время пандемии решили поселиться в собственном доме на острове в Архипелаговом море в общине Парайнен в Финляндии.

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Поскольку жизнь на острове очень отличается от привычных городских удобств, Ларсен начала вести блог под названием «Пандемический Рай», где публикует необычные видео о местных особенностях.

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Так, в конце января Сенья опубликовала в соцсетях забавное видео, снятое с помощью дрона. В нем ее супруг на лодке отгоняет от берега огромную льдину и отталкивает ее обратно в море.

Журналистка пояснила, что льдины, прибиваясь к берегу, быстро замерзают и блокируют выход к морю, а значит, и к «большой земле».

Это естественный процесс, но островитяне пытаются его отсрочить, а потому часто сражаются со льдами таким способом.

Екатерина Гура

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