Житель Финляндии на лодке отогнал огромную льдину от острова
Обычный день в Архипелаговом море.
Обычный день в Архипелаговом море.
Журналистка Сенья Ларсен вместе со своим мужем Мартеном Микосом во время пандемии решили поселиться в собственном доме на острове в Архипелаговом море в общине Парайнен в Финляндии.
Поскольку жизнь на острове очень отличается от привычных городских удобств, Ларсен начала вести блог под названием «Пандемический Рай», где публикует необычные видео о местных особенностях.
Так, в конце января Сенья опубликовала в соцсетях забавное видео, снятое с помощью дрона. В нем ее супруг на лодке отгоняет от берега огромную льдину и отталкивает ее обратно в море.
Журналистка пояснила, что льдины, прибиваясь к берегу, быстро замерзают и блокируют выход к морю, а значит, и к «большой земле».
Это естественный процесс, но островитяне пытаются его отсрочить, а потому часто сражаются со льдами таким способом.
Екатерина Гура