«Космический» звук байкальского льда удивил Сеть (видео)
Треск под коньками способен напугать самых смелых.
Треск под коньками способен напугать самых смелых.
Пользователи соцсетей массово делятся видео, на котором лед Байкала издает звуки, напоминающие перестрелку в «Звездных войнах».
«Обычный турист, впервые увидевший байкальский лёд, боится именно этого — глубина под прозрачным панцирем и неожиданный, космический звук льда. А тут ещё и трещины идут. В общем, рекомендуется смотреть для профилактики фобий, 2 раза перед сном, обязательно со звуком, за неделю до поездки на Байкал», — написал автор ролика Алексей Колганов.
Алексей снял ролик в замедленном режиме. На самом деле звуки раздаются быстрее и кажутся еще более резкими.
«Шикарный звук! Космос!» — комментируют подписчики Колганова. «До этого момента я не боялась льда», — шутит пользовательница.
Анна Лысенко