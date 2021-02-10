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12:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Космический» звук байкальского льда удивил Сеть (видео)

Треск под коньками способен напугать самых смелых.

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Пользователи соцсетей массово делятся видео, на котором лед Байкала издает звуки, напоминающие перестрелку в «Звездных войнах».

«Обычный турист, впервые увидевший байкальский лёд, боится именно этого — глубина под прозрачным панцирем и неожиданный, космический звук льда. А тут ещё и трещины идут. В общем, рекомендуется смотреть для профилактики фобий, 2 раза перед сном, обязательно со звуком, за неделю до поездки на Байкал», — написал автор ролика Алексей Колганов.

Алексей снял ролик в замедленном режиме. На самом деле звуки раздаются быстрее и кажутся еще более резкими.

«Шикарный звук! Космос!» — комментируют подписчики Колганова. «До этого момента я не боялась льда», — шутит пользовательница.

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