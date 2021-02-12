Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 12 февраляНачало автопробега вокруг земного шара, первое использование пенициллина для лечения больного и другие события
Фоторепортажи
10Крещенские купания
10Джо Байден вступил в должность президента США
13:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Российский космонавт показал «нежную» красоту Сицилии с орбиты

На снимки попал и самый высокий вулкан в Европе.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Из космоса итальянский остров Сицилия выглядит не менее потрясающе, чем с Земли. Бортинженеру МКС Сергею Кудь-Сверчкову удалось сделать сразу несколько снимков острова, озаренного нежными золотистыми лучами.

«Сицилия — итальянский остров невероятной красоты. Лазурное море, белый и черный песок, виноградники, апельсиновые рощи и самый большой в Европе действующий вулкан — Этна», — написал космонавт.

На снимках хорошо видна снежная шапка на вершине Этны — самого высокого действующего вулкана Европы. Последнее его извержение произошло в ночь на 19 января.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
Самые красивые женщины по версии мужчин
Власти уже не скрывают. Узнали сегодня утром
Наконец о пенсионерах подумали. Ожидает их вот что
Самые желанные трофеи с полей Второй Мировой
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Как Юля Навальная смогла попасть в закрытый для россиян Берлин
Авто
Audi RS e-tron GT сравнили в дрэге с машиной Формулы Е (видео) Заезд устроил чемпион мира Формулы 1
Новости партнеров
Супруга Навального отказалась поддержать мужа в суде
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Индексация пенсий не по нраву кабинету министров Мишустина
Немцы проговорились: Навальный лечился от психического расстройства
Дети
В московском кафе маме сделали замечание за кормление грудью Женщине пришлось покинуть заведение
Леди
Лорак, Безрукова и Смехова блистали на рауте в Москве Звезды вышли в свет в эффектных нарядах
Новости партнеров
Что зеки сделали с Ефремовым на зоне: побледнели даже надзиратели
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
Германия специально выгнала Навального, чтобы раскрутить жену
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»