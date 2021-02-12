Российский космонавт показал «нежную» красоту Сицилии с орбиты
На снимки попал и самый высокий вулкан в Европе.
На снимки попал и самый высокий вулкан в Европе.
Из космоса итальянский остров Сицилия выглядит не менее потрясающе, чем с Земли. Бортинженеру МКС Сергею
«Сицилия — итальянский остров невероятной красоты. Лазурное море, белый и черный песок, виноградники, апельсиновые рощи и самый большой в Европе действующий вулкан — Этна», — написал космонавт.
На снимках хорошо видна снежная шапка на вершине Этны — самого высокого действующего вулкана Европы. Последнее его извержение произошло в ночь на 19 января.
Анна Лысенко