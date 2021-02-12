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17:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Нелегальную золотодобычу в Перу показали с борта МКС

Горнодобывающая промышленность — основная причина вырубки дождевых лесов Амазонки и загрязнения рек ртутью.

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Источник: NASA

В NASA опубликовали завораживающий снимок Перу из космоса, на котором видны многочисленные «золотые» потоки. Но то, что на первый взгляд кажется чудом природы, на самом деле разрушительный результат золотой лихорадки в перуанской Амазонии, пишет NASA Earth Observatory.

Слева на фото, сделанном астронавтами с борта МКС, видна река Имамбари, а «потоки» справа — это разведочные карьеры, оставленные золотодобытчиками.

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Эти участки в регионе Мадре-де-Дьос расположены вдоль течения древних, теперь исчезнувших, рек, после которых остались золотые отложения. Они кажутся золотого цвета, потому что отражают солнечный свет. Обычно эти карьеры спрятаны за облаками или малозаметны.

Перу является шестым по величине производителем золота в мире, а горнодобывающая промышленность — основная причина вырубки дождевых лесов в регионе и загрязнения рек ртутью, что является побочным эффектом золотодобычи.

Золотодобыча в регионе резко возросла после открытия в 2011 году крупнейшего шоссе, соединяющего тихоокеанское и атлантическое побережья Южной Америки. Дорога должна была способствовать развитию торговли и туризма, но вместо этого ухудшила ситуацию с нелегальным промыслом.

Анна Лысенко

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