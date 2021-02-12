Нелегальную золотодобычу в Перу показали с борта МКС
Горнодобывающая промышленность — основная причина вырубки дождевых лесов Амазонки и загрязнения рек ртутью.
Горнодобывающая промышленность — основная причина вырубки дождевых лесов Амазонки и загрязнения рек ртутью.
В NASA опубликовали завораживающий снимок Перу из космоса, на котором видны многочисленные «золотые» потоки. Но то, что на первый взгляд кажется чудом природы, на самом деле разрушительный результат золотой лихорадки в перуанской Амазонии, пишет NASA Earth Observatory.
Слева на фото, сделанном астронавтами с борта МКС, видна река Имамбари, а «потоки» справа — это разведочные карьеры, оставленные золотодобытчиками.
Эти участки в регионе
Перу является шестым по величине производителем золота в мире, а горнодобывающая промышленность — основная причина вырубки дождевых лесов в регионе и загрязнения рек ртутью, что является побочным эффектом золотодобычи.
Золотодобыча в регионе резко возросла после открытия в 2011 году крупнейшего шоссе, соединяющего тихоокеанское и атлантическое побережья Южной Америки. Дорога должна была способствовать развитию торговли и туризма, но вместо этого ухудшила ситуацию с нелегальным промыслом.
Анна Лысенко