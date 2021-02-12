Шторм в США превратил маяки на озере Мичиган в ледяные скульптуры (фото)
Природа за одну ночь создала настоящую зимнюю сказку.
Природа за одну ночь создала настоящую зимнюю сказку.
В середине февраля на
Такая погода вряд ли обрадовала местных жителей, зато сотворила настоящую зимнюю сказку в районе самого большого пресноводного озера страны — Мичиган.
Всего за сутки волны вместе с ветром и низкими температурами полностью «переодели» маяки, мосты и набережные сразу в нескольких штатах.
Несмотря на холод, посмотреть на ледяные скульптуры пришло множество людей. Завораживающие «арктические» фото заполнили соцсети.
Екатерина Гура