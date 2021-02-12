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19:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Шторм в США превратил маяки на озере Мичиган в ледяные скульптуры (фото)

Природа за одну ночь создала настоящую зимнюю сказку.

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В середине февраля на северо-восток США пришло сильное похолодание, штормовой ветер и снегопады.

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Такая погода вряд ли обрадовала местных жителей, зато сотворила настоящую зимнюю сказку в районе самого большого пресноводного озера страны — Мичиган.

Всего за сутки волны вместе с ветром и низкими температурами полностью «переодели» маяки, мосты и набережные сразу в нескольких штатах.

Несмотря на холод, посмотреть на ледяные скульптуры пришло множество людей. Завораживающие «арктические» фото заполнили соцсети.

Екатерина Гура

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