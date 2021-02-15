В небе над Австралией пролетел гигантский метеор (видео)
Огромный огненный шар попал на камеры наружного наблюдения.
Огромный огненный шар попал на камеры наружного наблюдения.
Жители австралийского города Мельбурн, штат Виктория, в ночь на 14 февраля наблюдали в небе огромный летящий огненный шар. В соцсетях появились видео и свидетельства очевидцев, рассказывающих, что объект в небе был большим и видимым не только в Мельбурне, но и в других городах.
По сообщению Астрономического общества Виктории, метеор был заметен с центра неба и направлялся на юг. Вероятно, он был создан в результате столкновения более крупных метеороидов и вращался вокруг Солнечной системы до тех пор, пока его орбита не пересеклась с Землей.
Екатерина Гура