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18:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Грецию засыпало снегом (фото)

Аномальные холода добрались до юга страны.

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Греция пострадала от сильного снегопада, который нарушил работу общественного транспорта, помешал туризму и сделал невыносимыми условия в лагерях для беженцев, сообщает AFP.

Морозы и метели привычны для северных регионов страны, но в понедельник снегопады парализовали Афины и на несколько часов остановили магистраль из столицы в Салоники. Паромные перевозки, соединяющие Афины с островами Эгейского моря, тоже приостановлены. Многие деревни остаются без электричества.

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Аномальный холод, гололед и снегопад на юге страны ожидают и в ближайшие сутки. Местным жителям рекомендуют воздержаться от поездок.

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