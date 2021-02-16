Грецию засыпало снегом (фото)
Аномальные холода добрались до юга страны.
Аномальные холода добрались до юга страны.
Греция пострадала от сильного снегопада, который нарушил работу общественного транспорта, помешал туризму и сделал невыносимыми условия в лагерях для беженцев, сообщает AFP.
Морозы и метели привычны для северных регионов страны, но в понедельник снегопады парализовали Афины и на несколько часов остановили магистраль из столицы в Салоники. Паромные перевозки, соединяющие Афины с островами Эгейского моря, тоже приостановлены. Многие деревни остаются без электричества.
Аномальный холод, гололед и снегопад на юге страны ожидают и в ближайшие сутки. Местным жителям рекомендуют воздержаться от поездок.
Анна Лысенко