Снегопады на Сахалине превратили жилые дома в гигантские сугробы (фото)
Уже несколько дней в регионе бушует стихия
Уже несколько дней в регионе бушует стихия
В середине февраля Сахалин оказался во власти мощного циклона. За двое суток там выпала 1,5-месячная норма осадков. Снег полностью перекрыл движение по некоторым трассам и оставил несколько населенных пунктов без электричества.
У села Бошняково
В поселке Тымовское снега выпало так много, что он практически полностью замел двухэтажные здания. В соцсетях появились невероятные кадры, снятые местными жителями, на которых люди пытаются откопать из сугробов двери, окна и крыши своих домов.
Екатерина Гура