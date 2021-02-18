Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
42Снимок акул стал лучшим на конкурсе подводной фотографии
24Скончался актер Андрей Мягков
16:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Снегопады на Сахалине превратили жилые дома в гигантские сугробы (фото)

Уже несколько дней в регионе бушует стихия

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

В середине февраля Сахалин оказался во власти мощного циклона. За двое суток там выпала 1,5-месячная норма осадков. Снег полностью перекрыл движение по некоторым трассам и оставил несколько населенных пунктов без электричества.

Во время загрузки произошла ошибка.

У села Бошняково из-за снегопада произошел сход лавины, которая накрыла машину скорой помощи, застрявшую в это время на дороге. К счастью, никто не пострадал, и автомобиль с людьми быстро откопали с помощью спецтехники.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В поселке Тымовское снега выпало так много, что он практически полностью замел двухэтажные здания. В соцсетях появились невероятные кадры, снятые местными жителями, на которых люди пытаются откопать из сугробов двери, окна и крыши своих домов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
5 примет, что у вас в роду были дворяне
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Час спасали, но тщетно. Названа причина смерти Мягкова
Долго нам еще терпеть?: новый выпуск с Шейниным разозлил россиян
Горячие темы на Авто
Госдума сегодня поработала продуктивно 475
Фототема. Флешмоб. 402
География (навеяно приглашениями в гости уральскими и челябинскими суровыми парнями) 328
Носки. 198
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Популярные темы на «Детях»
Может ли ошибиться врач? 275
Подруга завела отношения с женатым 175
дареный конь и его зубы 120
Кредит на покупку квартиры? 118
Леди
Пелагея покрасовалась в женственном платье с кружевным воротником Поклонники обсуждают новый образ певицы
Новости партнеров
Ещё один ляп, который опровергает реальность фильма про дворец в Геленджике
Команду Навального впору привлечь за госизмену после этого обращения к США
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
"Посветить за Навального" никто не вышел – пришлось выкручиваться и врать
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»