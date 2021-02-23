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10:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 23 февраля: морозы ослабеют

Весна не за горами.

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Источник: Reuters

23 февраля наши предки праздновали Прохора Весновея. «Пришел Прохор да Влас — скоро весна у нас», — говорили в народе. «На Прохора и зимушка-зима заохает, а февраль бушует, но весну чует». Считается, что с этого дня морозы слабеют.

Крестьяне наблюдали за погодой. Если снег накрыл все крыши — к богатому урожаю. Ясная луна — к стуже, а круторогая — к морозу. Кот царапает пол — к ветру и метели.

Если на Прохора и на следующие 6 дней погода морозная, то в марте будет тепло. Безоблачное небо 23 февраля — лето будет с дождями.

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