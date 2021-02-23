Народные приметы на 23 февраля: морозы ослабеют
Весна не за горами.
Весна не за горами.
23 февраля наши предки праздновали Прохора Весновея. «Пришел Прохор да Влас — скоро весна у нас», — говорили в народе. «На Прохора и
Крестьяне наблюдали за погодой. Если снег накрыл все крыши — к богатому урожаю. Ясная луна — к стуже, а круторогая — к морозу. Кот царапает пол — к ветру и метели.
Если на Прохора и на следующие 6 дней погода морозная, то в марте будет тепло. Безоблачное небо 23 февраля — лето будет с дождями.