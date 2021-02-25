Цветущие вишни превратили Китай в розовую сказку (фото)
Тысячи туристов едут любоваться этим зрелищем.
Тысячи туристов едут любоваться этим зрелищем.
В феврале и марте в Китае цветут вишни. Целые сады розовых деревьев привлекают в отдельные регионы тысячи туристов.
Одним из самых популярных направлений считается поселок Лоцяо в городском уезде Чаннин в китайской провинции Хунань. Ранней весной там одновременно зацветает более 200 гектаров вишневых деревьев.
В соцсетях появились фото розовых садов, снятых с высоты птичьего полета, которые наглядно демонстрируют все величие и красоту этих мест.
Похожие пейзажи сейчас также есть и в других уголках страны. Например, в парках провинции Цзянсу и Гуйчжоу.
Екатерина Гура