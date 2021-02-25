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10:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Цветущие вишни превратили Китай в розовую сказку (фото)

Тысячи туристов едут любоваться этим зрелищем.

В феврале и марте в Китае цветут вишни. Целые сады розовых деревьев привлекают в отдельные регионы тысячи туристов.

Одним из самых популярных направлений считается поселок Лоцяо в городском уезде Чаннин в китайской провинции Хунань. Ранней весной там одновременно зацветает более 200 гектаров вишневых деревьев.

В соцсетях появились фото розовых садов, снятых с высоты птичьего полета, которые наглядно демонстрируют все величие и красоту этих мест.

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Похожие пейзажи сейчас также есть и в других уголках страны. Например, в парках провинции Цзянсу и Гуйчжоу.

Екатерина Гура

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