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11:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Адский» трамвай в Челябинской области удивил Сеть

Эпичное зрелище.

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Пользователи соцсетей массово делятся видео об уборке снега на трамвайных путях в Челябинской области.

Как и во многих городах России, чтобы расчистить сугробы на рельсах, в Златоусте на маршрут выходит специальный трамвай со щетками. Щетки поднимают в воздух целые облака снега, что выглядит очень зрелищно.

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«Вот таким эпичнейшим образом убирают снег в Челябинской области», — пишет паблик ЧП Златоуст.

«Адский трамвай, посланный самим дьяволом на борьбу со снегом», — шутят местные жители в соцсетях.

«Внешне выглядит так, будто на улицу выехала одна из фантастических машин Миядзаки», — отмечают журналисты «Москвы 24».

Пользователи также сравнили зрелище с кадрами из фантастического фильма «Сквозь снег», где бронированный поезд мчит по трансевразийской магистрали.

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Снегоочиститель в Ярославле
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