«Адский» трамвай в Челябинской области удивил Сеть
Эпичное зрелище.
Эпичное зрелище.
Пользователи соцсетей массово делятся видео об уборке снега на трамвайных путях в Челябинской области.
Как и во многих городах России, чтобы расчистить сугробы на рельсах, в Златоусте на маршрут выходит специальный трамвай со щетками. Щетки поднимают в воздух целые облака снега, что выглядит очень зрелищно.
«Вот таким эпичнейшим образом убирают снег в Челябинской области», — пишет паблик ЧП Златоуст.
«Адский трамвай, посланный самим дьяволом на борьбу со снегом», — шутят местные жители в соцсетях.
«Внешне выглядит так, будто на улицу выехала одна из фантастических машин Миядзаки», — отмечают журналисты «Москвы 24».
Пользователи также сравнили зрелище с кадрами из фантастического фильма «Сквозь снег», где бронированный поезд мчит по трансевразийской магистрали.
Анна Лысенко