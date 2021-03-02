Ученые узнали, что на Земле происходят космические ураганы
До недавнего времени в ионосфере Земли таких явлений не наблюдали.
До недавнего времени в ионосфере Земли таких явлений не наблюдали.
В верхних слоях земной атмосферы происходят космические ураганы, заявили исследователи из Шаньдунского университета в Китае.
Они проанализировали странный «вихрь» плазмы, появившийся над Северным полюсом 20 августа 2014 года. Это необычное явление было задокументировано как «относительно стабильное состояние северного межпланетного магнитного поля», на деле же оказалось таким же космическим ураганом, какие происходят на Марсе, Сатурне и Юпитере, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Communications.
Во время космического урагана «облако» плазмы простиралось на тысячу километров и прошел дождь из электронов. Космический ураган вращался против часовой стрелки и длился около восьми часов, после чего рассеялся.
До недавнего времени в ионосфере Земли таких явлений не наблюдали. Это первый задокументированный случай.
Подобные ураганы могут происходить на всех планетах и лунах, где есть магнитные поля и плазма, говорят ученые. На Земле они могут нарушать работу систем навигации и связи.
Анна Лысенко