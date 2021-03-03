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13:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

Заледеневший город-призрак в России показали на видео

Впечатляющие кадры из окрестностей Воркуты.

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Поселок Цементнозаводский в 18 км к северо-востоку от города Воркуты зимой выглядит как царство Снежной королевы.

Когда столбик термометра здесь опускается до минус 40, а то и минус 50 градусов, заброшенные здания превращаются в ледяные дворцы, покрытые инеем.

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Цементнозаводский в Республике Коми построили в 1950-х годах для работников Воркутинского цементного завода. Планировалось, что на этом небольшом островке цивилизации за полярным кругом будет жить до 4 тысяч человек.

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В 1979 году население преуспевающего Цементнозаводского составляло уже 5,2 тысячи. Для работников и их семей построили дороги, магазины, садики, школы и даже дворец спорта.

В 1990-х многие рабочие поселки России переживали кризис. Не избежал его и Цементнозаводский. В начале 2000-х цементный завод, градообразующее предприятие поселка, стал банкротом, и Цементнозаводский стал терять население еще стремительнее.

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В 2021 году в поселке, официально ставшем микрорайоном Воркуты, ютятся около 80 семей. Их не первый год порываются переселить. Окончательной ликвидации Цементнозаводского мешает и то, что на его территории расположена действующая воинская часть.

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Анна Лысенко

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