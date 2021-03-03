Заледеневший город-призрак в России показали на видео
Впечатляющие кадры из окрестностей Воркуты.
Впечатляющие кадры из окрестностей Воркуты.
Поселок Цементнозаводский в 18 км к
Когда столбик термометра здесь опускается до минус 40, а то и минус 50 градусов, заброшенные здания превращаются в ледяные дворцы, покрытые инеем.
Цементнозаводский в Республике Коми построили в 1950-х годах для работников Воркутинского цементного завода. Планировалось, что на этом небольшом островке цивилизации за полярным кругом будет жить до 4 тысяч человек.
В 1979 году население преуспевающего Цементнозаводского составляло уже 5,2 тысячи. Для работников и их семей построили дороги, магазины, садики, школы и даже дворец спорта.
В 1990-х многие рабочие поселки России переживали кризис. Не избежал его и Цементнозаводский. В начале 2000-х цементный завод, градообразующее предприятие поселка, стал банкротом, и Цементнозаводский стал терять население еще стремительнее.
В 2021 году в поселке, официально ставшем микрорайоном Воркуты, ютятся около 80 семей. Их не первый год порываются переселить. Окончательной ликвидации Цементнозаводского мешает и то, что на его территории расположена действующая воинская часть.
Анна Лысенко