Ученые рассказали, кто «питает» тихоокеанское мусорное пятно
Пластик в океане проделывает долгий путь, пока не попадает на север Тихого океана.
Пластик в океане проделывает долгий путь, пока не попадает на север Тихого океана.
Гигантское скопление мусора в северной части Тихого океана, известное как Большое тихоокеанское мусорное пятно, «подпитывается» отходами с побережья Восточной Азии.
К такому выводу пришли исследователи из США и Германии, которые долгое время изучали пути циркуляции мусора в зависимости от океанических течений и субтропических круговоротов, сообщает Daily Mail.
Большое тихоокеанское мусорное пятно, по приблизительным оценкам, содержит около 1,8 триллиона кусочков пластика. Оно было сформировано океаническими течениями, которые постепенно концентрируют в одной области выброшенный в океан мусор. Однако откуда именно поступает этот мусор, до сих пор можно было сказать лишь в общих чертах.
Чтобы разгадать загадку, исследователи создали модель динамики поверхности океанов на основе данных, полученных с дрейфующих буев. Они проследили весь путь дрейфа от побережья к субтропическим круговоротам и дальше.
Как показала модель, субтропические круговороты в Индийском океане недостаточно сильны, чтобы мусор удерживался в этом регионе. Вместо этого пластик переходит от одного круговорота к другому, пока не обнаруживает каналы, соединяющие Индийский и Тихий океаны и не уносится течением дальше на север.
Анна Лысенко