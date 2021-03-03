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15:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые рассказали, кто «питает» тихоокеанское мусорное пятно

Пластик в океане проделывает долгий путь, пока не попадает на север Тихого океана.

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Гигантское скопление мусора в северной части Тихого океана, известное как Большое тихоокеанское мусорное пятно, «подпитывается» отходами с побережья Восточной Азии.

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К такому выводу пришли исследователи из США и Германии, которые долгое время изучали пути циркуляции мусора в зависимости от океанических течений и субтропических круговоротов, сообщает Daily Mail.

Большое тихоокеанское мусорное пятно, по приблизительным оценкам, содержит около 1,8 триллиона кусочков пластика. Оно было сформировано океаническими течениями, которые постепенно концентрируют в одной области выброшенный в океан мусор. Однако откуда именно поступает этот мусор, до сих пор можно было сказать лишь в общих чертах.

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Чтобы разгадать загадку, исследователи создали модель динамики поверхности океанов на основе данных, полученных с дрейфующих буев. Они проследили весь путь дрейфа от побережья к субтропическим круговоротам и дальше.

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Как показала модель, субтропические круговороты в Индийском океане недостаточно сильны, чтобы мусор удерживался в этом регионе. Вместо этого пластик переходит от одного круговорота к другому, пока не обнаруживает каналы, соединяющие Индийский и Тихий океаны и не уносится течением дальше на север.

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