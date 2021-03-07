Народные приметы на 7 марта: о чем расскажут птицы

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10:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

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По поведению грачей судили о том, какими будут весна и лето.

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Источник: AP 2020

7 марта в народе — день Маврикия. В это время начинают возвращаться грачи, которых было принято встречать и подкармливать. Крестьяне верили, что это сулит урожайный и богатый год.

Наблюдали за погодой. Ранний прилет грачей и ласточек сулит раннюю весну. Грачи вьют гнезда — будет сырая и холодная погода.

Золотистый рассвет — к хорошей погоде. Ясное солнце на безоблачном небе — к перемене погоды. Холодная погода в этот день или сильный туман — лето будет очень дождливым.

На речках держится лед — весенней рыбалки не будет.

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