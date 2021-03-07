Города в Сицилии засыпало пеплом Этны (фото)
Вулкан снова проснулся.
Вулкан снова проснулся.
После очередного извержения вулкана Этна в Сицилии улицы близлежащих городов засыпало пеплом и черным песком.
Улицы городка Джарре в 20 км от самого активного вулкана Европы оказались полностью черными. Похожая ситуация наблюдается в коммунах Мило, Форнаццо, Трепунти, Маккиа ди Джарре, Маскали, Рипосто и Торре Архирафи.
Вулкан снова начал извергаться в ночь на 7 марта. Он выбросил облако пепла на высоту до 10 км, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии. С восточной стороны вулкана наблюдался выброс лавы.
Этна извергается достаточно часто. Активность вулкана резко возросла в феврале и начале марта. Предыдущее извержение наблюдали 4 марта.
Анна Лысенко