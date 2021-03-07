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16:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Города в Сицилии засыпало пеплом Этны (фото)

Вулкан снова проснулся.

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После очередного извержения вулкана Этна в Сицилии улицы близлежащих городов засыпало пеплом и черным песком.

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Улицы городка Джарре в 20 км от самого активного вулкана Европы оказались полностью черными. Похожая ситуация наблюдается в коммунах Мило, Форнаццо, Трепунти, Маккиа ди Джарре, Маскали, Рипосто и Торре Архирафи.

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Вулкан снова начал извергаться в ночь на 7 марта. Он выбросил облако пепла на высоту до 10 км, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии. С восточной стороны вулкана наблюдался выброс лавы.

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Этна извергается достаточно часто. Активность вулкана резко возросла в феврале и начале марта. Предыдущее извержение наблюдали 4 марта.

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