На пляжах Юрмалы появились «ледяные яйца» (видео)
Необычное природное явление.
Необычное природное явление.
В середине марта жители Юрмалы стали свидетелями удивительного природного явления, известного под названием «ледяные яйца». Побережье Балтийского моря оказалось усыпано ледяными шарами среднего размера.
Это явление в Латвии не очень редкое, но для того, чтобы появились эти шары должно совпасть множество факторов: холодная, но не морозная погода, умеренный ветер и небольшие волны. При этих условиях, в морской воде образуются кусочки льда, которые вращаются, стачиваются, принимая круглую форму, и с каждым новым слоем льда становятся все больше. Затем волнами их выбрасывает на берег.
Немаловажную роль играет и рельеф местности, а потому увидеть шары изо льда — настоящая удача.
Екатерина Гура