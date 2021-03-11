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19:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

На пляжах Юрмалы появились «ледяные яйца» (видео)

Необычное природное явление.

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В середине марта жители Юрмалы стали свидетелями удивительного природного явления, известного под названием «ледяные яйца». Побережье Балтийского моря оказалось усыпано ледяными шарами среднего размера.

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Это явление в Латвии не очень редкое, но для того, чтобы появились эти шары должно совпасть множество факторов: холодная, но не морозная погода, умеренный ветер и небольшие волны. При этих условиях, в морской воде образуются кусочки льда, которые вращаются, стачиваются, принимая круглую форму, и с каждым новым слоем льда становятся все больше. Затем волнами их выбрасывает на берег.

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Немаловажную роль играет и рельеф местности, а потому увидеть шары изо льда — настоящая удача.

Екатерина Гура

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