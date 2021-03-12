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10:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Вокруг похожей на Землю планеты начала формироваться атмосфера

Она богата водородом, цианистым водородом, метаном и аммиаком.

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Источник: NASA, ESA, R. Hurt
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Астрономы с помощью космического телескопа «Хаббл» заметили формирование атмосферы вокруг планеты скалистого типа под названием GJ 1132 b.

Эта экзопланета вращается вокруг красного карлика Глизе 1132 на расстоянии 39 световых лет от Земли. Изначально она была газообразной и в несколько раз превышала Землю по размерам. Со временем интенсивное излучение ее звезды выжгло водородную и гелиевую атмосферу, оставив голое ядро размером с Землю, сообщает ESA.

К удивлению астрономов, последние наблюдения «Хаббла» показали, что вокруг GJ 1132 b начала формироваться новая атмосфера. Она богата водородом, цианистым водородом, метаном и аммиаком, а также имеет углеводородную дымку.

Астрономы предполагают, что водород из первоначальной атмосферы был поглощен расплавленной магмой в мантии планеты и теперь медленно высвобождается из-за вулканизма, образуя новую атмосферу.

На сегодняшний день GJ 1132 b — самая похожая на Землю экзопланета, которая обладает атмосферой. Обе имеют одинаковую плотность, размеры и возраст — около 4,5 миллиардов лет. Обе имели первоначальную атмосферу с преобладанием водорода, и обе были горячими, прежде чем остыли. Предполагается также, что GJ 1132 b и Земля имеют одинаковое атмосферное давление у поверхности.

В ходе дальнейших наблюдений ученые намерены выяснить больше о геологии планеты.

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