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15:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Новороссийске ураганный ветер сбивал людей с ног и переворачивал лавочки (видео)

В городе на два дня объявили режим повышенной опасности.

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11 марта в Новороссийске прошел зимний шторм, сопровождавшийся ураганным ветром и метелью. Накануне шторма в городе был объявлен режим повышенной готовности и были включены тревожные сирены. Местным жителям было рекомендовано не выходить на улицу без веских причин, и видео с фото, появившиеся за последние сутки в соцсетях, наглядно показывают почему.

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Ураганный ветер сдувал людей и машины, валил деревья и столбы, переворачивал ларьки и лавочки, срывал крыши с домов.

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По сообщению синоптиков, порывы северо-восточного ветра достигали 35 метров в секунду, а к ночи ветер усилился. Кроме того, в городе обледенели дороги, что сделало передвижение людей и автомобилей практически невыполнимой задачей.

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Штормовое предупреждение осталось в силе и на 12 марта. Зато с выходных синоптики обещают постепенное потепление.

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