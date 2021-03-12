В Новороссийске ураганный ветер сбивал людей с ног и переворачивал лавочки (видео)
В городе на два дня объявили режим повышенной опасности.
В городе на два дня объявили режим повышенной опасности.
11 марта в Новороссийске прошел зимний шторм, сопровождавшийся ураганным ветром и метелью. Накануне шторма в городе был объявлен режим повышенной готовности и были включены тревожные сирены. Местным жителям было рекомендовано не выходить на улицу без веских причин, и видео с фото, появившиеся за последние сутки в соцсетях, наглядно показывают почему.
Ураганный ветер сдувал людей и машины, валил деревья и столбы, переворачивал ларьки и лавочки, срывал крыши с домов.
По сообщению синоптиков, порывы
Штормовое предупреждение осталось в силе и на 12 марта. Зато с выходных синоптики обещают постепенное потепление.
Екатерина Гура