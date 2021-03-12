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16:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

Похожая на кратер древняя структура в Гренландии озадачила ученых

Она появилась из-за геологической аномалии.

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Загадочная структура возле города Маниитсок в Гренландии, которая считалась самым старым ударным кратером на Земле, появилась не из-за космического столкновения, а благодаря загадочным геологическим процессам древности.

К такому выводу пришли канадские исследователи, изучавшие минералы, найденные в «кратере» и окрестностях.

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Окрестности Маниитсока
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Гипотеза об ударном кратере появилась в 2012 году. Исследователи, изучавшие структуру шириной около 100 км, предположили, что 3 миллиарда лет назад в этом месте наша планета столкнулась с астероидом или кометой. Со временем кратер оказался частично разрушен эрозией и погребен под землей на глубине почти 23 км.

Исследователи постоянно ищут следы космических «бомбардировок» во время самого древнего этапа жизни Земли — геологического периода, известного как архей. Он охватывает время от 4 до 2,5 млрд лет назад. На Луне таких кратеров множество, но на нашей планете обнаружить их не удается. Возможно, они навсегда похоронены под породами, образовавшимися позже.

Надежда на то, что «кратер» в Гренландии — один из таких следов, рухнула, когда канадские геологи проверили магматические породы Маниитсока. Они были идентичны породам, найденным за пределами «зоны поражения», а значит, образовались в результате одних и тех же геологических процессов, связанных с загадочной магнитной аномалией, говорится в исследовании, опубликованном в Earth and Planetary Science Letters. Природу этих процессов еще предстоит разгадать.

Чтобы заметить следы космических столкновений, ученые также проверяют кристаллы циркона, которые похожи на маленькие «капсулы времени». Они сохраняют все древние повреждения, нанесенные ударными волнами от падения метеоритов или комет. Но цирконы возле Маниитсока не сохранили никаких следов ударной волны.

Таким образом, кратер Яррабубба в Западной Австралии возрастом 2,23 миллиарда лет остается самым древним из известных ударным кратером на планете, говорят исследователи.

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Кратер Яррабубба
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