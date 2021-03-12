Похожая на кратер древняя структура в Гренландии озадачила ученых
Она появилась
Она появилась
Загадочная структура возле города Маниитсок в Гренландии, которая считалась самым старым ударным кратером на Земле, появилась не
К такому выводу пришли канадские исследователи, изучавшие минералы, найденные в «кратере» и окрестностях.
Гипотеза об ударном кратере появилась в 2012 году. Исследователи, изучавшие структуру шириной около 100 км, предположили, что 3 миллиарда лет назад в этом месте наша планета столкнулась с астероидом или кометой. Со временем кратер оказался частично разрушен эрозией и погребен под землей на глубине почти 23 км.
Исследователи постоянно ищут следы космических «бомбардировок» во время самого древнего этапа жизни Земли — геологического периода, известного как архей. Он охватывает время от 4 до 2,5 млрд лет назад. На Луне таких кратеров множество, но на нашей планете обнаружить их не удается. Возможно, они навсегда похоронены под породами, образовавшимися позже.
Надежда на то, что «кратер» в Гренландии — один из таких следов, рухнула, когда канадские геологи проверили магматические породы Маниитсока. Они были идентичны породам, найденным за пределами «зоны поражения», а значит, образовались в результате одних и тех же геологических процессов, связанных с загадочной магнитной аномалией, говорится в исследовании, опубликованном в Earth and Planetary Science Letters. Природу этих процессов еще предстоит разгадать.
Таким образом, кратер Яррабубба в Западной Австралии возрастом 2,23 миллиарда лет остается самым древним из известных ударным кратером на планете, говорят исследователи.
Анна Лысенко