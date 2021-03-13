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10:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 13 марта: каким будет лето

Погода расскажет, как часто в летние месяцы будет идти дождь.

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Источник: AP 2020

13 марта в народе — Василия Капельника, или Василия Теплого. По наблюдениям, сегодня, как правило, бывает оттепель.

По погоде судили о том, каким будет лето. Если в этот день пройдет дождь — оно будет мокрым. Солнце на Василия в кругах — к урожаю. Грачи прилетели — снег сойдет рано, а лето будет дождливым. Много сосулек — к урожаю зерновых.

Месяц рогами вниз — к теплу. Птицы щебечут — к улучшению погоды.

Сухой март — к урожайному лету, часто идет дождь — к неурожаю. Много туманов в марте — летом будет часто идти дождь.

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