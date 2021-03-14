Народные приметы на 14 марта: встречаем птиц
14 марта в народе — Авдотьи Плющихи. В древности на Руси, до календарной реформы 1492 года, с этого дня начинались новогодние гулянья.
14 марта в народе — Авдотьи Плющихи. В древности на Руси, до календарной реформы 1492 года, с этого дня начинались новогодние гулянья.
Крестьяне верили, что сегодня земля просыпается ото сна. Авдотья Плющиха считалась народным праздником встречи птиц.
Холодно на Авдотью — весна будет поздней, оттепель — весенняя погода не за горами. Считалось также, какова Авдотья, таким будет и лето. Если идет дождь, летние месяцы будут дождливыми. Капель — к жаркому лету. Откуда ветер с Евдокеи, оттуда и летом.
Судили и о погоде на ближайшие дни. Ветер к ночи усиливается — к ненастью. Вороны громко кричат — скоро потеплеет. Солнце в дымке — к перемене погоды.