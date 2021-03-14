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10:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 14 марта: встречаем птиц

14 марта в народе — Авдотьи Плющихи. В древности на Руси, до календарной реформы 1492 года, с этого дня начинались новогодние гулянья.

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Источник: AP 2020

Крестьяне верили, что сегодня земля просыпается ото сна. Авдотья Плющиха считалась народным праздником встречи птиц.

Холодно на Авдотью — весна будет поздней, оттепель — весенняя погода не за горами. Считалось также, какова Авдотья, таким будет и лето. Если идет дождь, летние месяцы будут дождливыми. Капель — к жаркому лету. Откуда ветер с Евдокеи, оттуда и летом.

Судили и о погоде на ближайшие дни. Ветер к ночи усиливается — к ненастью. Вороны громко кричат — скоро потеплеет. Солнце в дымке — к перемене погоды.

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