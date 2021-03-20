Житель Австралии проплыл по затопленному шоссе на каяке
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В австралийском штате Новый Южный Уэльс один из местных жителей проплыл по затопленному Тихоокеанскому шоссе на каяке. Очевидцы поделились снимками «заплыва» в соцсетях.
Проливные дожди на восточном побережье Австралии привели к масштабным наводнениям. Местные власти начали эвакуацию жителей ряда прибрежных городов. Остальных жителей Нового Южного Уэльса призывают не покидать свои дома.
По прогнозам метеорологов, неблагоприятные погодные условия сохранятся на
Анна Лысенко