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13:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Житель Австралии проплыл по затопленному шоссе на каяке

На юго-восточном побережье континента сильное наводнение.

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В австралийском штате Новый Южный Уэльс один из местных жителей проплыл по затопленному Тихоокеанскому шоссе на каяке. Очевидцы поделились снимками «заплыва» в соцсетях.

Проливные дожди на восточном побережье Австралии привели к масштабным наводнениям. Местные власти начали эвакуацию жителей ряда прибрежных городов. Остальных жителей Нового Южного Уэльса призывают не покидать свои дома.

По прогнозам метеорологов, неблагоприятные погодные условия сохранятся на юго-восточном побережье континента до понедельника, 22 марта. В субботу «потенциально опасный для жизни» ливень ожидают в Сиднее и окрестностях.

Анна Лысенко

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