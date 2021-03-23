Опасное цветение водорослей показали из космоса
Фитопланктон развивается быстрее
Фитопланктон развивается быстрее
С каждым годом цветение воды в реках и озерах по всему миру растет, подтверждают наблюдения со спутников.
Причина этого явления — чрезмерное развитие цианобактерий, которые чувствуют себя очень комфортно в более теплой
В NASA обнародовали снимки озер в американском штате Юта, сделанные спутниками Landsat. Вода в них стала
Исследователи надеются, что спутники Landsat и Sentinel в будущем помогут отслеживать опасные водоемы с чрезмерным цветением водорослей.
Анна Лысенко