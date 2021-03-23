Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 23 мартаЗатопление орбитальной станции "Мир", обнаружение Кносского дворца и другие события этого дня
Фоторепортажи
10День Святого Патрика
38Юбилей Михаила Горбачева
11:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Опасное цветение водорослей показали из космоса

Фитопланктон развивается быстрее из-за глобального потепления и загрязнения окружающей среды.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: NASA/USGS

С каждым годом цветение воды в реках и озерах по всему миру растет, подтверждают наблюдения со спутников.

Читайте также
​Власти Новороссийска рассказали, почему Черное море стало красным

Причина этого явления — чрезмерное развитие цианобактерий, которые чувствуют себя очень комфортно в более теплой из-за изменения климата воде. К тому же, их подпитывают стоки с полей, в которых много фосфатов, карбонатов и нитратов.

В NASA обнародовали снимки озер в американском штате Юта, сделанные спутниками Landsat. Вода в них стала изумрудно-зеленой и может представлять опасность для людей и животных. Известно, что некоторые виды водорослей производят нейротоксины. В больших концентрациях эти яды могут вызвать серьезные последствия для живой природы.

Исследователи надеются, что спутники Landsat и Sentinel в будущем помогут отслеживать опасные водоемы с чрезмерным цветением водорослей.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Авто
Citroen выпустит в России дорогого конкурента «Ларгусу» Вслед за Peugeot Partner Crossway на заводе в Калуге стартует производство копии семейного компактвэна — Citroen Berlingo Multispace
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Дети
Красавица-дочь Александра Абдулова отметила 14-летие Девочка выросла копией звездного отца
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Люди пустили бездомную кошку на ночь домой - утром их ожидал сюрприз
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»