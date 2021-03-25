Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 25 мартаДень работника культуры в России, основание Венеции и другие события
Фоторепортажи
11Барселона во время гражданской войны в Испании
10Названы победители Открытого конкурса Sony World Photography Awards 2021
16:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Берег озера в США завалило ледяными глыбами (видео)

По словам специалистов, такое случается в первые весенние месяцы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 94% 763 мм рт. ст. 3 м/с

Жительница американского города Эшленд по имени Шерил Коваль сняла на видео интересное природное явление. Прогуливаясь неподалеку от местного Верхнего озера, она увидела гигантские глыбы из кусочков льда, которые волнами выбросило на берег.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такое явление иногда происходит в первые весенние месяцы, когда температура воздуха повышается и сильные ветры разрушают ледяную поверхность озера и выталкивают льдины на берег.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Прививка от гриппа защищает от ковида Специалисты обратили внимание, что привившиеся от гриппа люди реже заражаются коронавирусной инфекцией и легче ее переносят, если заразились.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Авто
Экс-президент «АвтоВАЗа» возглавит Renault в России Француз Николя Мор займет пост гендиректора компании в России и странах СНГ
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Gnezdo.ru
Почему Киркоров и Пугачёва разошлись на самом деле
Как Серебряков оправдался за измену России?
Пророчества Мессинга о России сбываются
Названа причина смерти Людмилы Лядовой
Леди
Секрет диеты: как 25-летней Анастасии Решетовой удалось похудеть Пока бывший Анастасии ищет счастье на шоу «Холостяк»...
Новости партнеров
США намерены вмешаться в дела России: хотят избрать своих депутатов
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Президент России напомнил, как США тысячами уничтожали людей
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»