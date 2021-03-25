Берег озера в США завалило ледяными глыбами (видео)
По словам специалистов, такое случается в первые весенние месяцы.
По словам специалистов, такое случается в первые весенние месяцы.
Жительница американского города Эшленд по имени Шерил Коваль сняла на видео интересное природное явление. Прогуливаясь неподалеку от местного Верхнего озера, она увидела гигантские глыбы из кусочков льда, которые волнами выбросило на берег.
Такое явление иногда происходит в первые весенние месяцы, когда температура воздуха повышается и сильные ветры разрушают ледяную поверхность озера и выталкивают льдины на берег.
Екатерина Гура