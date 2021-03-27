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15:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Боливии появилось «пластиковое» озеро (фото)

Оно заполнено пластиковыми бутылками.

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Когда-то невероятно красивое озеро Уру-Уру в Боливии превратилось в пластиковую свалку.

Большой участок водоема засыпан пластиковыми бутылками, пакетами и одноразовой посудой. Мусор сюда приносит из близлежащего города Оруро.

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Озеро длиной 21 км и шириной 16 км появилось в 1962 году, когда русло реки Десагуадеро изменилось. Уру-Уру стало крупным туристическим центром. На менее загрязненные его участки до сих пор приезжают для плавания и рыбалки. Здесь также находятся крупные колонии розовых фламинго и других птиц.

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Пластик — не единственная проблема в регионе. В городе Оруро добывают полезные ископаемые, и тяжелые металлы попадают в почву и воду.

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Биоразнообразие Уру-Уру резко уменьшилось в последнее десятилетие, сообщает Euronews со ссылкой на экологов. К тому же, в озере становится меньше воды из-за глобального потепления.

Местные власти обязались принять меры по спасению водоема.

Анна Лысенко

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