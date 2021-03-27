В Боливии появилось «пластиковое» озеро (фото)
Оно заполнено пластиковыми бутылками.
Оно заполнено пластиковыми бутылками.
Большой участок водоема засыпан пластиковыми бутылками, пакетами и одноразовой посудой. Мусор сюда приносит из близлежащего города Оруро.
Озеро длиной 21 км и шириной 16 км появилось в 1962 году, когда русло реки Десагуадеро изменилось.
Пластик — не единственная проблема в регионе. В городе Оруро добывают полезные ископаемые, и тяжелые металлы попадают в почву и воду.
Биоразнообразие
Местные власти обязались принять меры по спасению водоема.
Анна Лысенко