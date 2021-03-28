Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 28 мартаОснование Большого театра, патент на первую стиральную машину, авария на АЭС в США и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
38Юбилей Михаила Горбачева
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
10:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф расплавил дрон в вулкане ради неповторимых кадров (видео)

Они стоят внимания.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Пейзажный фотограф из Исландии Гарджар Олафссон попытался направить дрон как можно ближе к жерлу извергающегося вулкана Фаградальсфьяль. Ему удалось получить по-настоящему уникальные кадры, но беспилотником пришлось пожертвовать.

«Чувствуете жар? Растопил мой дрон для этого видео», — подписал Олафссон ролик, которым поделился в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вулкан Фаградальсфьяль в Исландии, который спал почти шесть тысяч лет, проснулся 19 марта. За извергающимися потоками лавы наблюдают в прямом эфире, фотографы спешат запечатлеть самые эффектные моменты, а ученые даже жарили на вулкане сосиски.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Важное заявление Зеленского
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Hi-Tech
Apple выпустила срочное обновление iOS 14.4.2 для iPhone Его важно установить как можно скорее
Авто
Тест: угадай автомобиль по противотуманкам Противотуманки (ПТФ), как и дневные ходовые огни (ДХО), помимо выполнения своих прямых задач, также являются элементом дизайна автомобиля, придавая ему индивидуальность. Сможешь угадать машину по ее вспомогательной оптике? Тогда погнали!
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Популярные темы на «Детях»
Дочь получила травму в школе 833
Забавные картинки 476
Взять или не взять на море? Вот в чем вопрос. 456
С добрым утром форум! Картинки. 449
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»