Фотограф расплавил дрон в вулкане ради неповторимых кадров (видео)
Они стоят внимания.
Они стоят внимания.
Пейзажный фотограф из Исландии Гарджар Олафссон попытался направить дрон как можно ближе к жерлу извергающегося вулкана Фаградальсфьяль. Ему удалось получить
«Чувствуете жар? Растопил мой дрон для этого видео», — подписал Олафссон ролик, которым поделился в соцсетях.
Вулкан Фаградальсфьяль в Исландии, который спал почти шесть тысяч лет, проснулся 19 марта. За извергающимися потоками лавы наблюдают в прямом эфире, фотографы спешат запечатлеть самые эффектные моменты, а ученые даже жарили на вулкане сосиски.
Анна Лысенко