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14:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Красная площадь и Эйфелева башня погасили огни (фото, видео)

Экологический челлендж подхватили во всем мире.

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Вечером 27 марта прошла международная акция «Час земли». Чтобы привлечь внимание к актуальным экологическим темам, свет на целый час погасили на главных площадях мировых столиц, в офисах корпораций и правительственных зданиях, отключили подсветку на памятниках истории и архитектуры.

В темноту погрузилась Красная площадь в Москве, Парижская площадь Берлина, Эйфелева башня в Париже, небоскребы ведущих бизнес-центров мира.

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Акцию ежегодно проводит Всемирный фонд дикой природы. К ней присоединяется все больше граждан во всем мире.

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Анна Лысенко

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