Красная площадь и Эйфелева башня погасили огни (фото, видео)
Экологический челлендж подхватили во всем мире.
Экологический челлендж подхватили во всем мире.
Вечером 27 марта прошла международная акция «Час земли». Чтобы привлечь внимание к актуальным экологическим темам, свет на целый час погасили на главных площадях мировых столиц, в офисах корпораций и правительственных зданиях, отключили подсветку на памятниках истории и архитектуры.
В темноту погрузилась Красная площадь в Москве, Парижская площадь Берлина, Эйфелева башня в Париже, небоскребы ведущих
Акцию ежегодно проводит Всемирный фонд дикой природы. К ней присоединяется все больше граждан во всем мире.
Анна Лысенко