Над Тихим океаном заметили аномально холодное облако
Подобные явления будут наблюдаться все чаще.
Подобные явления будут наблюдаться все чаще.
Над Тихим океаном была обнаружена новая аномалия — рекордно холодное грозовое облако, температура в котором опустилась до минус 111 градусов по Цельсию.
Это самая низкая температура в центре шторма из
Аномалия была замечена инфракрасными датчиками спутника NOAA-20 еще 29 декабря 2018 года. Она появилась примерно в 400 км к югу от Науру в
Низкие температуры в штормовых облаках — обычное явление. Грозы и тропические циклоны могут достигать высоты 18 км, где температура намного ниже. Но это грозовое облако оказалось на 30 градусов Цельсия холоднее, чем типичные грозовые облака.
Ученые примерно понимают механизм формирования этой аномалии. Штормы бушуют в тропосфере — самом нижнем слое атмосферы Земли. Но если они очень мощные, то «вырываются» в следующий слой, стратосферу. При этом температура в тучах падает примерно на 7 градусов с каждым километром стратосферы.
Буря 29 декабря 2018 года была настолько сильной, что достигла беспрецедентной высоты. Низкие температуры в ее центре вышли за рамки того, что способны измерять современные спутниковые датчики, говорят эксперты. Подобные явления будут наблюдаться все чаще с изменением климата, уверены они.
Анна Лысенко