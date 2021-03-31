Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
8Коллапс в Суэцком канале
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
13:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Тихим океаном заметили аномально холодное облако

Подобные явления будут наблюдаться все чаще.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: National Centre for Earth Observation

Над Тихим океаном была обнаружена новая аномалия — рекордно холодное грозовое облако, температура в котором опустилась до минус 111 градусов по Цельсию.

Это самая низкая температура в центре шторма из когда-либо зарегистрированных, говорится в исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters.

Аномалия была замечена инфракрасными датчиками спутника NOAA-20 еще 29 декабря 2018 года. Она появилась примерно в 400 км к югу от Науру в юго-западной части Тихого океана.

Читайте также
Ученые обнаружили в Сибири уже 17 взрывающихся кратеров. Что стоит за этим явлением?

Низкие температуры в штормовых облаках — обычное явление. Грозы и тропические циклоны могут достигать высоты 18 км, где температура намного ниже. Но это грозовое облако оказалось на 30 градусов Цельсия холоднее, чем типичные грозовые облака.

Ученые примерно понимают механизм формирования этой аномалии. Штормы бушуют в тропосфере — самом нижнем слое атмосферы Земли. Но если они очень мощные, то «вырываются» в следующий слой, стратосферу. При этом температура в тучах падает примерно на 7 градусов с каждым километром стратосферы.

Буря 29 декабря 2018 года была настолько сильной, что достигла беспрецедентной высоты. Низкие температуры в ее центре вышли за рамки того, что способны измерять современные спутниковые датчики, говорят эксперты. Подобные явления будут наблюдаться все чаще с изменением климата, уверены они.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
15 продуктов, которые убивают коронавирус По крайней мере, по некоторым данным.
Hi-Tech
Холодное облако удивило ученых Его обнаружили над Тихим океаном
Горячие темы на Авто
В отличии от вас -опять подумал -(уж простите ) 450
19 сентября - выборы в Госдуму 252
Потролю вас в понедельник --( с вашего разрешения конечно ) 152
Новая напасть на головы наши! 134
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Популярные темы на «Детях»
Ребенок мужа Тема поболтать 362
Шестой барон - 2 182
Конкурс рассказов. Жизнь - театр 133
Кто прав? 98
Новости партнеров
Инцидент с итальянской ведущей рассмешил Сеть. Видео
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
У кого из россиян пропадут все сбережения в 2021-м
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»