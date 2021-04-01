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16:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

С приходом весны многие российские города «ушли под воду»

Россияне плавают на лодках по лужам и рыбачат у подъездов

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Весна в России традиционно сопровождается не только потеплением и зеленой травой, но и обильным паводком. В некоторых регионах жилые дома подтапливают вышедшие из берегов реки, а в крупных городах чаще всего причиной наводнений становится вовремя неубранный тающий снег и забитые ливневки.

Из-за этого ямы на дорогах быстро превращаются в мини-озера, которые сильно усложняют жизнь как людям, так и машинам.

С приходом «большой воды» в соцсетях стали появляться фото и видео новых развлечений россиян. Кто-то плавает по лужам на резиновых лодках и надувных матрасах, кто-то рыбачит, а кто-то устраивает фотосессии.

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