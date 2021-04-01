С приходом весны многие российские города «ушли под воду»
Россияне плавают на лодках по лужам и рыбачат у подъездов
Россияне плавают на лодках по лужам и рыбачат у подъездов
Весна в России традиционно сопровождается не только потеплением и зеленой травой, но и обильным паводком. В некоторых регионах жилые дома подтапливают вышедшие из берегов реки, а в крупных городах чаще всего причиной наводнений становится вовремя неубранный тающий снег и забитые ливневки.
С приходом «большой воды» в соцсетях стали появляться фото и видео новых развлечений россиян.
Екатерина Гура