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19:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

Впечатляющую снежную стену сняли на видео в США

Удивительное и редкое природное явление

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Житель американского города Камберленд, штат Мэриленд, снял на видео необычное природное явление под названием «накопление Граупеля», так же известное, как снежная крупа.

Incredible Snow/Graupel Squall in Cumberland, MD

Whoa! Incredible snow and graupel curtains over downtown Cumberland, MD at 2:35 P.M. this afternoon (4/1/21). Stay Tuned!

Опубликовано WeatherFix.net Четверг, 1 апреля 2021 г.

Это природное явление представляет собой нечто среднее между снегом и мелким градом. Когда снег в атмосфере встречается с переохлажденной водой, то снежинки начинают покрываться льдом, образуя маленькие градинки размером менее 5 миллиметров. В отличие от мокрого снега, они не прозрачные, а белые.

Обычно это явление похоже на зимний шторм с низкими тучами, но в этот раз Киршнеру удалось снять довольно необычное накопление Граупеля в виде надвигающейся снежной стены.

Екатерина Гура

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