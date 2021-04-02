Впечатляющую снежную стену сняли на видео в США

Житель американского города Камберленд, штат Мэриленд, снял на видео необычное природное явление под названием «накопление Граупеля», так же известное, как снежная крупа.
Это природное явление представляет собой нечто среднее между снегом и мелким градом. Когда снег в атмосфере встречается с переохлажденной водой, то снежинки начинают покрываться льдом, образуя маленькие градинки размером менее 5 миллиметров. В отличие от мокрого снега, они не прозрачные, а белые.
Обычно это явление похоже на зимний шторм с низкими тучами, но в этот раз Киршнеру удалось снять довольно необычное накопление Граупеля в виде надвигающейся снежной стены.