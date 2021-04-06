Житель Айдахо снял на видео мини-торнадо у своего дома
Ветер перевернул мусорный бак и разметал по улице газеты.
Ветер перевернул мусорный бак и разметал по улице газеты.
Житель городка Покателло в американском штате Айдахо в начале апреля стал свидетелем образования
На видео, снятом из окна, можно увидеть как на улице образуется небольшая воронка и начинает быстро двигаться. Через пару секунд
Сообщается, что крохотный торнадо успел только намусорить, а через пару минут ветер полностью утих.
Екатерина Гура