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17:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Житель Айдахо снял на видео мини-торнадо у своего дома

Ветер перевернул мусорный бак и разметал по улице газеты.

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Житель городка Покателло в американском штате Айдахо в начале апреля стал свидетелем образования мини-торнадо прямо у своего дома.

Во время загрузки произошла ошибка.

На видео, снятом из окна, можно увидеть как на улице образуется небольшая воронка и начинает быстро двигаться. Через пару секунд мини-торнадо добирается до мусорного бака, опрокидывает его и начинает кружить мусор в маленьком хороводе.

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Сообщается, что крохотный торнадо успел только намусорить, а через пару минут ветер полностью утих.

Екатерина Гура

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