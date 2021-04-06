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17:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Обмеление Аральского моря показали из космоса

Снимок сделали с борта МКС.

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До начала обмеления Арал был четвёртым по величине озером в мире. Но с 1960-х годов уровень воды в водоеме на границе Казахстана и Узбекистана стал быстро снижаться.

В 2014 году восточная часть Большого Аральского моря полностью высохла. Процесс потери воды несколько замедлился в последние годы, но все же продолжается.

Сокращение площади Арала хорошо видно из космоса. Японский астронавт Соити Ногути поделился снимком озера, сделанным с борта Международной космической станции. Светлое пятно на фото примерно показывает бывшие масштабы водоема.

Еще раньше похожими снимками поделились в NASA. На них можно сравнить площадь Аральского моря в 2014 и 2000 году.

Слева - 2014 год, справа - 2000-й.

Аральское море — бывшее бессточное соленое озеро в Средней Азии, в 1989 году распавшееся на два водоёма — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море.

Анна Лысенко

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