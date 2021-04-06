Shrinking #Aral Sea. 劇的に縮小していく #アラル海 #カザフスタン pic.twitter.com/n1jXtSlkz2— NOGUCHI, Soichi 野口 聡一（のぐち そういち） (@Astro_Soichi) April 4, 2021
Обмеление Аральского моря показали из космоса
Снимок сделали с борта МКС.
Снимок сделали с борта МКС.
До начала обмеления Арал был четвёртым по величине озером в мире. Но с 1960-х годов уровень воды в водоеме на границе Казахстана и Узбекистана стал быстро снижаться.
В 2014 году восточная часть Большого Аральского моря полностью высохла. Процесс потери воды несколько замедлился в последние годы, но все же продолжается.
Сокращение площади Арала хорошо видно из космоса. Японский астронавт Соити Ногути поделился снимком озера, сделанным с борта Международной космической станции. Светлое пятно на фото примерно показывает бывшие масштабы водоема.
Еще раньше похожими снимками поделились в NASA. На них можно сравнить площадь Аральского моря в 2014 и 2000 году.
Аральское море — бывшее бессточное соленое озеро в Средней Азии, в 1989 году распавшееся на два водоёма — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море.
Анна Лысенко