Возле австралийского пляжа отдыхающие заметили водяной смерч (видео)
До берега он не добрался.
До берега он не добрался.
В начале апреля отдыхающие на пляже сиднейского пригорода Марубра стали свидетелями водяного смерча, который образовался недалеко от берега перед грозой.
Одна из местных жительниц по имени Кася Капуста прогуливалась по пляжу, когда заметила на горизонте характерную воронку, которую и сняла на камеру. К счастью, смерч не задержался надолго и пропал уже через пару минут, так и не добравшись до берега.
Сообщается, что это первый водяной смерч, замеченный в этом районе за последние несколько лет, передает News.com.au.
Екатерина Гура