Над Финским заливом появилось «бородавчатое» облако
Редкое и красивое природное явление.
Редкое и красивое природное явление.
«Увидев на берегу Финского залива высокие ледяные торосы, мы решили сделать остановку и рассмотреть их поближе. В этот момент из нависшей грозной тучи, словно бородавки, начали “выскакивать” маленькие пузыри. Минут через пять ими покрылось все облако вдоль береговой линии. А еще через десять почти все они исчезли», — описал увиденное Косых.
«Бородавчатые» образования на фото — это вымеобразные облака. Метеорологи нередко называют их «мамматусы». Каждая ячейка в таком облаке имеет размер около полукилометра.
Встречаются такие облака редко, в основном в тропических широтах и связаны с тропическими циклонами. Но иногда их можно увидеть и в умеренном климате.
Анна Лысенко