Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
2020 богатейших людей мира — 2021
12:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Финским заливом появилось «бородавчатое» облако

Редкое и красивое природное явление.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Фотограф-пейзажист из Санкт-Петербурга Петр Косых заметил впечатляющее облако, появившееся над Финским заливом 10 апреля.

«Увидев на берегу Финского залива высокие ледяные торосы, мы решили сделать остановку и рассмотреть их поближе. В этот момент из нависшей грозной тучи, словно бородавки, начали “выскакивать” маленькие пузыри. Минут через пять ими покрылось все облако вдоль береговой линии. А еще через десять почти все они исчезли», — описал увиденное Косых.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бородавчатые» образования на фото — это вымеобразные облака. Метеорологи нередко называют их «мамматусы». Каждая ячейка в таком облаке имеет размер около полукилометра.

Встречаются такие облака редко, в основном в тропических широтах и связаны с тропическими циклонами. Но иногда их можно увидеть и в умеренном климате.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Психотерапевт назвал фильмы для борьбы с депрессивным состоянием Существует даже кинотерапия.
Hi-Tech
На 7 завораживающих фото представили основные физические величины Фотограф отобразил суть каждой величины
Авто
Маршрут выходного дня: едем по трассе М-9 Трасса М-9 «Балтия» ведет из Москвы в Латвию, где переходит в автодорогу А-12. До границы 600 километров. Но так далеко мы не поедем, а отправимся в автомобильное путешествие на выходные
Кино
Собчак с мужем, Михалкова и Литвинова на открытии кинотеатра Звезды прошли по красной дорожке в обновленном «Художественном»
Товары для дома
Абсолютно незаменимые товары для дома продают со скидками
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Популярные темы на «Детях»
Муж считает, что я его предала. 974
Первые звоночки.... 705
Просьбы сына 693
Доставка хорошего настроения! Картинки. 611
Леди
61-летняя Лариса Гузеева разочаровала поклонников (фото) Фанаты спорят в комментариях.
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Ягуар и анаконда: чем закончилась схватка двух хищников (видео)
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»