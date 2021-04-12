Испанские города оказались под водой из-за сильного шторма (видео)
В разных регионах страны прошли грозы с градом и даже торнадо.
В разных регионах страны прошли грозы с градом и даже торнадо.
В воскресенье, 11 апреля, Испанию накрыл сильный шторм. Причем досталось практически всем регионам страны.
Средиземноморское побережье и юг страны оказались частично затоплены
А вот жители центральной части страны могли наблюдать крайне редкое для этих мест явление — торнадо. Недалеко от города Толедо во время грозы образовался сильный вихрь, который не только прошелся по сельхозугодьям, но и добрался до городка Вильяканьяс, где нанес ущерб нескольким барам и промышленным объектам.
К счастью, никто из местных жителей не пострадал, передает телеканал La sexta.
Екатерина Гура