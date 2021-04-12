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15:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Испанские города оказались под водой из-за сильного шторма (видео)

В разных регионах страны прошли грозы с градом и даже торнадо.

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В воскресенье, 11 апреля, Испанию накрыл сильный шторм. Причем досталось практически всем регионам страны.

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Средиземноморское побережье и юг страны оказались частично затоплены из-за сильнейших ливней. Осадки были настолько обильными, что затопили городские улицы и заставили плавать по ним мусорные баки и даже автомобили.

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Где-то дождь сопровождался крупным градом, который разбил стекла и машины и оставил после себя настоящие сугробы.

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А вот жители центральной части страны могли наблюдать крайне редкое для этих мест явление — торнадо. Недалеко от города Толедо во время грозы образовался сильный вихрь, который не только прошелся по сельхозугодьям, но и добрался до городка Вильяканьяс, где нанес ущерб нескольким барам и промышленным объектам.

К счастью, никто из местных жителей не пострадал, передает телеканал La sexta.

Екатерина Гура

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