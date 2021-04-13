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10:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп показал, как гравитация изменяет направление света

Он изгибается в форме полумесяца.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, D. Coe
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Астрономам удалось получить снимок, который наглядно демонстрирует эффект гравитационного линзирования, предсказанный еще в Общей теории относительности Альберта Эйнштейна.

На снимке, сделанном космическим телескопом «Хаббл», видны точки, спирали и овалы. Это скопление галактик, известное как Abell 2813. В изящном скоплени можно заметить и несколько «полумесяцев». Это не галактики, а потоки света от галактик, находящихся за Abell 2813.

Скопление галактик имеет такую ​​большую массу, что действует как гравитационная линза: его гравитационное поле заставляет потоки света менять направление. Такие искажения световых лучей могут иметь разные формы, например, дуги или длинные линии.

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