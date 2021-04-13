Телескоп показал, как гравитация изменяет направление света
Он изгибается в форме полумесяца.
Он изгибается в форме полумесяца.
Астрономам удалось получить снимок, который наглядно демонстрирует эффект гравитационного линзирования, предсказанный еще в Общей теории относительности Альберта Эйнштейна.
На снимке, сделанном космическим телескопом «Хаббл», видны точки, спирали и овалы. Это скопление галактик, известное как Abell 2813. В изящном скоплени можно заметить и несколько «полумесяцев». Это не галактики, а потоки света от галактик, находящихся за Abell 2813.
Скопление галактик имеет такую большую массу, что действует как гравитационная линза: его гравитационное поле заставляет потоки света менять направление. Такие искажения световых лучей могут иметь разные формы, например, дуги или длинные линии.
Анна Лысенко