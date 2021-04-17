Народные приметы на 17 апреля: смотрим на деревья
Ольха и береза расскажут о погоде и урожае.
Ольха и береза расскажут о погоде и урожае.
17 апреля церковь чтит память преподобного Иосифа Песнопевца, а в народе день получил название Смотрины ольховые, Песнопевец, Баян, Осип, Иосиф.
На Руси смотрели на ольху. Если на ней много сережек — урожай зерновых будет хорошим. Если береза листья раньше ольхи распустила — жди засушливого лета, а если наоборот, то влажного. Потрескавшаяся кора на березах и других деревьях сулит быстрое потепление и хорошую погоду.
Если восход был
Сверчок начал трещать — можно сеять овощи, сильного похолодания уже не будет.