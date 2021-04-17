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09:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 17 апреля: смотрим на деревья

Ольха и береза расскажут о погоде и урожае.

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Источник: AP 2020

17 апреля церковь чтит память преподобного Иосифа Песнопевца, а в народе день получил название Смотрины ольховые, Песнопевец, Баян, Осип, Иосиф.

На Руси смотрели на ольху. Если на ней много сережек — урожай зерновых будет хорошим. Если береза листья раньше ольхи распустила — жди засушливого лета, а если наоборот, то влажного. Потрескавшаяся кора на березах и других деревьях сулит быстрое потепление и хорошую погоду.

Если восход был золотисто-розовым, наступят ясные теплые дни. Желтый восход — к ветру.

Сверчок начал трещать — можно сеять овощи, сильного похолодания уже не будет.

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