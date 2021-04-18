Народные приметы на 18 апреля: каким будет лето
О погоде в летние месяцы расскажут птицы и насекомые.
О погоде в летние месяцы расскажут птицы и насекомые.
18 апреля в народе — день Федула Ветренника. «Пришёл Федул — тёплый ветер подул, окна отворил, избу без дров натопил», — существовала поговорка. После Федула еще возможны заморозки, но власть зимы уже утеряна на долгое время.
На Руси подметили, что Федул бывает или солнечным или дождливым. К этому времени появляются
Крестьяне наблюдали: чибис вечером кричит — к ясной погоде; днем жарко, а ночью прохладно — к солнечному дню.
Из березы сока много течет — лето будет дождливое. Осы в открытых местах гнезда строят — к сырому лету. Птицы гнезда с солнечной стороны вьют — к холодному лету.