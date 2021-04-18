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09:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 18 апреля: каким будет лето

О погоде в летние месяцы расскажут птицы и насекомые.

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Источник: Reuters

18 апреля в народе — день Федула Ветренника. «Пришёл Федул — тёплый ветер подул, окна отворил, избу без дров натопил», — существовала поговорка. После Федула еще возможны заморозки, но власть зимы уже утеряна на долгое время.

На Руси подметили, что Федул бывает или солнечным или дождливым. К этому времени появляются бабочки-крапивницы, оживают божьи коровки.

Крестьяне наблюдали: чибис вечером кричит — к ясной погоде; днем жарко, а ночью прохладно — к солнечному дню.

Из березы сока много течет — лето будет дождливое. Осы в открытых местах гнезда строят — к сырому лету. Птицы гнезда с солнечной стороны вьют — к холодному лету.

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