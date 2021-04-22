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15:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

В небе над Апатитами проплыли облака-«медузы» (фото)

Завораживающее природное явление.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 48% 761 мм рт. ст. 4 м/с

В середине апреля над городом Апатиты в Мурманской области на закате появились удивительные лентикулярные облака, похожие на медуз или летающие тарелки в движении.

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На необычные облака обратил внимание местный фотограф по имени Николай, который запечатлел красивые формы в небе и опубликовал снимки в соцсетях.

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Отметим, что многослойные лентикулярные облака имеют интересное свойство — они могут долго висеть на одном месте и не двигаться даже при сильном ветре.

Екатерина Гура

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