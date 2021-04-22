В небе над Апатитами проплыли облака-«медузы» (фото)
Завораживающее природное явление.
Завораживающее природное явление.
В середине апреля над городом Апатиты в Мурманской области на закате появились удивительные лентикулярные облака, похожие на медуз или летающие тарелки в движении.
На необычные облака обратил внимание местный фотограф по имени Николай, который запечатлел красивые формы в небе и опубликовал снимки в соцсетях.
Отметим, что многослойные лентикулярные облака имеют интересное свойство — они могут долго висеть на одном месте и не двигаться даже при сильном ветре.
Екатерина Гура