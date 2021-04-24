Народные приметы на 24 апреля: дождь — к урожаю
А заморозки — к продолжительному похолоданию.
А заморозки — к продолжительному похолоданию.
24 апреля церковь чтит память священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского. В народе день получил название Антип Водогон или Антип Половод.
«Водополье великое Антипу угодно. Когда Антип без воды, то крестьянам не зерна от поля ждать, а беды», — существовала поговорка. Дождь в этот день предвещал урожай.
Наблюдали за погодой. Если ударили заморозки, то еще целый месяц будет холодно. Если верба расцвела, то будет тепло. Пошел дождь — будет хороший урожай грибов.
Утром небо румяное, или слегка красноватое — будет дождливо. Солнечные лучи светят очень ярко — к будущему дождю.