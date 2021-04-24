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10:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 24 апреля: дождь — к урожаю

А заморозки — к продолжительному похолоданию.

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Источник: AP 2020

24 апреля церковь чтит память священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского. В народе день получил название Антип Водогон или Антип Половод.

«Водополье великое Антипу угодно. Когда Антип без воды, то крестьянам не зерна от поля ждать, а беды», — существовала поговорка. Дождь в этот день предвещал урожай.

Наблюдали за погодой. Если ударили заморозки, то еще целый месяц будет холодно. Если верба расцвела, то будет тепло. Пошел дождь — будет хороший урожай грибов.

Утром небо румяное, или слегка красноватое — будет дождливо. Солнечные лучи светят очень ярко — к будущему дождю.

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