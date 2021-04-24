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16:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Техасе над торнадо неожиданно появилась радуга

Снимок на миллион.

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Фотографу и охотнику за штормами Раяну Шепарду из США посчастливилось сделать уникальный кадр недалеко от городка Локетт в Техасе.

Снимая формирование торнадо посреди поля, Шепард неожиданно увидел радугу. Разноцветная дуга появилась прямо над смерчем.

«Это просто невероятный снимок», — комментируют подписчики фотографа. «Фото на миллион», — добавляют читатели.

Ранее еще один охотник за штормами, Гейдж Шоу из Оклахомы, сумел запечатлеть штормовые облака незадолго до появления торнадо. В таймлапсе, снятом в городе Спрингер, массивные тучи начинают вращаться по спирали почти параллельно земле.

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