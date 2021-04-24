Today was alright, near Lockett, TX #TXWX pic.twitter.com/SLPKwkBHm4— Storm of Passion ? (@AStormofPassion) April 24, 2021
В Техасе над торнадо неожиданно появилась радуга
Снимок на миллион.
Снимок на миллион.
Фотографу и охотнику за штормами Раяну Шепарду из США посчастливилось сделать уникальный кадр недалеко от городка Локетт в Техасе.
Снимая формирование торнадо посреди поля, Шепард неожиданно увидел радугу. Разноцветная дуга появилась прямо над смерчем.
«Это просто невероятный снимок», — комментируют подписчики фотографа. «Фото на миллион», — добавляют читатели.
Ранее еще один охотник за штормами, Гейдж Шоу из Оклахомы, сумел запечатлеть штормовые облака незадолго до появления торнадо. В таймлапсе, снятом в городе Спрингер, массивные тучи начинают вращаться по спирали почти параллельно земле.
Анна Лысенко