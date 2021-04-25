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11:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Хаббл» сфотографировал звезду-монстра

Она неустойчива и близка к коллапсу ядра.

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Источник: NASA, ESA, STScI.

Космический телескоп «Хаббл» запечатлел одну из самых мощных звёзд в нашей галактике, окруженную ярким ореолом из газа и пыли.

Светящийся «монстр» известен под названием AG Киля, поскольку находится в созвездии Киля. Он удален от нас на 20 тысяч световых лет. Звезда примерно в 70 раз массивнее нашего Солнца и сияет в миллион раз сильнее.

Роскошный ореол вокруг звезды имеет по-настоящему гигантские размеры. Его ширина составляет около пяти световых лет. Примерно такое же расстояние отделяет нас от ближайшей звезды за пределами Солнечной системы — Проксимы Центавра.

Туманность вокруг звезды — это звездный материал, выброшенный ею за последние 10 тысяч лет. Дело в том, что AG Киля довольно неустойчива, говорят астрономы. Она испытывает нерегулярные пульсации и вспышки. Звезда «ведет борьбу между гравитацией и радиацией, чтобы избежать самоуничтожения», сообщает NASA.

Ученые считают, что AG Киля находится на стадии эволюции, предшествующей коллапсу ядра.

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