«Хаббл» сфотографировал звезду-монстра
Она неустойчива и близка к коллапсу ядра.
Она неустойчива и близка к коллапсу ядра.
Космический телескоп «Хаббл» запечатлел одну из самых мощных звёзд в нашей галактике, окруженную ярким ореолом из газа и пыли.
Светящийся «монстр» известен под названием AG Киля, поскольку находится в созвездии Киля. Он удален от нас на 20 тысяч световых лет. Звезда примерно в 70 раз массивнее нашего Солнца и сияет в миллион раз сильнее.
Туманность вокруг звезды — это звездный материал, выброшенный ею за последние 10 тысяч лет. Дело в том, что AG Киля довольно неустойчива, говорят астрономы. Она испытывает нерегулярные пульсации и вспышки. Звезда «ведет борьбу между гравитацией и радиацией, чтобы избежать самоуничтожения», сообщает NASA.
Ученые считают, что AG Киля находится на стадии эволюции, предшествующей коллапсу ядра.
Анна Лысенко