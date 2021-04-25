Ученые: Антарктида превратится в «мокрый» континент
Первыми пострадают пингвины.
Первыми пострадают пингвины.
Одним из последствий глобального потепления станут обильные осадки в Антарктиде.
Уже к 2100 году их количество вырастет на 240%, заявили ученые в исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters.
Исследователи из Университета Сорбонны во Франции просмотрели наблюдения с 10 антарктических станций за несколько десятков лет и на их основе смоделировали будущие изменения климата на континенте.
«Мы ожидаем не только более частых дождей, но и более интенсивных», — говорит один из авторов исследования Этьен Виньон, специалист по физике атмосферы.
Превращение Антарктиды в «мокрый» континент скажется на местной фауне, прежде всего пингвинах. Пух и перья птенцов императорских пингвинов и пингвинов Адели не являются водонепроницаемыми. Когда дождливая погода будет сменяться ветром и морозом, многие птицы будут замерзать насмерть, предупреждают ученые.
Подобное уже наблюдалось: сильные дожди в 2013—2014 годах привели к гибели всей популяции пингвинов Адели на
Анна Лысенко