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15:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые: Антарктида превратится в «мокрый» континент

Первыми пострадают пингвины.

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Источник: AP 2020

Одним из последствий глобального потепления станут обильные осадки в Антарктиде.

Уже к 2100 году их количество вырастет на 240%, заявили ученые в исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters.

Антарктида покрыта снегом и льдом, но на самом деле является самым засушливым континентом Земли. В год здесь выпадает в среднем 18 мм осадков, в основном в виде ледяных игл, так называемой «алмазной пыли» и изморози. Дождь иногда идет лишь вдоль побережья. Например, на восточном берегу осадки бывают всего 4 дня в год.

Исследователи из Университета Сорбонны во Франции просмотрели наблюдения с 10 антарктических станций за несколько десятков лет и на их основе смоделировали будущие изменения климата на континенте.

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«Мы ожидаем не только более частых дождей, но и более интенсивных», — говорит один из авторов исследования Этьен Виньон, специалист по физике атмосферы.

Превращение Антарктиды в «мокрый» континент скажется на местной фауне, прежде всего пингвинах. Пух и перья птенцов императорских пингвинов и пингвинов Адели не являются водонепроницаемыми. Когда дождливая погода будет сменяться ветром и морозом, многие птицы будут замерзать насмерть, предупреждают ученые.

Подобное уже наблюдалось: сильные дожди в 2013—2014 годах привели к гибели всей популяции пингвинов Адели на юго-востоке Антарктиды.

Анна Лысенко

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