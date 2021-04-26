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11:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 26 апреля: дождливый день — к пасмурному началу мая

Если в этот день зацвела ива, то впереди ждет солнечная и теплая погода.

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Источник: РИА "Новости"

26 апреля православные христиане вспоминают Фомаиду Египетскую, которую в народе прозвали Медуницей, так как к этому времени в лесах зацветает одноименное растение и его можно собирать для лечебных целей. Кроме того, считается, что в этот день начинают вылетать пчелы и шмели.

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Наши предки подметили, что если 26 апреля идет дождь, то и первые дни мая будут мокрыми и прохладными. Если к этому дню зацвела ива, то холодов больше не будет, а погода будет теплая и солнечная. Об этом же говорит и распустившийся дуб, а если на нем осталось много прошлогодних желудей — урожай в этом году будет богатым, а следующая зима — холодной.

Хорошую погоду можно ждать, если слышно протяжное пение кукушки. Подробный прогноз можно сделать по тому, где сегодня сидят вороны. Если птицы сидят на верхушках деревьев, то стоит ждать потепления, посередине дерева — к пасмурной погоде, а на земле — к похолоданию.

Екатерина Гура

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