Как выглядело апрельское «розовое» суперлуние: репортаж из соцсетей (фото)
Удивительное и завораживающее зрелище.
Удивительное и завораживающее зрелище.
В ночь на 27 апреля жители Земли могли наблюдать в ночном небе удивительное «розовое» суперлуние. Суперлунием полнолуние называется тогда, когда Луна находится максимально близко к Земле, а потому выглядит намного больше и ярче, чем обычно.
Несмотря на свое название, Луна не меняла свой цвет. Розовым традиционно называется апрельское полнолуние, которое совпадает с цветением розового флокса в северном полушарии.
Екатерина Гура