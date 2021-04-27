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13:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Как выглядело апрельское «розовое» суперлуние: репортаж из соцсетей (фото)

Удивительное и завораживающее зрелище.

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В ночь на 27 апреля жители Земли могли наблюдать в ночном небе удивительное «розовое» суперлуние. Суперлунием полнолуние называется тогда, когда Луна находится максимально близко к Земле, а потому выглядит намного больше и ярче, чем обычно.

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Несмотря на свое название, Луна не меняла свой цвет. Розовым традиционно называется апрельское полнолуние, которое совпадает с цветением розового флокса в северном полушарии.

Екатерина Гура

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