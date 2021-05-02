Народные приметы на 2 мая: погода на Пасху расскажет о лете
Прохладный день — к урожаю.
Прохладный день — к урожаю.
2 мая Русская православная церковь празднует Светлое Христово Воскресение. На Пасху наши предки всегда наблюдали за природой и старались не упустить ни одной детали.
Считалось, если Пасха холодная, то еще неделю будет прохладно, зато лето будет долгим, а урожай хорошим. Дождь идет к хорошему сенокосу.
Пасмурный день без капли дождя — к прохладному лету. Гром без дождя — к поздней и теплой осени. Гроза в день праздника принесет длинное и теплое бабье лето.