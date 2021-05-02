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10:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 2 мая: погода на Пасху расскажет о лете

Прохладный день — к урожаю.

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Источник: AP 2021

2 мая Русская православная церковь празднует Светлое Христово Воскресение. На Пасху наши предки всегда наблюдали за природой и старались не упустить ни одной детали.

Считалось, если Пасха холодная, то еще неделю будет прохладно, зато лето будет долгим, а урожай хорошим. Дождь идет к хорошему сенокосу.

Пасмурный день без капли дождя — к прохладному лету. Гром без дождя — к поздней и теплой осени. Гроза в день праздника принесет длинное и теплое бабье лето.

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