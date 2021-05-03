Народные приметы на 3 мая: будет ли жарким лето
Ясная солнечная погода — к летней жаре.
Ясная солнечная погода — к летней жаре.
З мая наши предки наблюдали за погодой, по которой можно было делать прогнозы на лето.
Считалось, если 3 мая идет дождь, лето тоже пройдет с дождями. А вот ясная солнечная погода предвещает летом жару. Безветренная погода — к дождям в ближайшие дни.
В прохладном климате в начале мая обычно ломаются почки у тополя. Но крестьяне больше обращали внимание на сосны и ели. Много шишек на этих деревьях — урожай на полях будет хороший.
Дождей в начале мая опасались. Частые холодные осадки означали, что меда будет мало, а на полях появится много сорняков.