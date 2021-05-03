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10:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 3 мая: будет ли жарким лето

Ясная солнечная погода — к летней жаре.

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Источник: Агентство «Москва»
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З мая наши предки наблюдали за погодой, по которой можно было делать прогнозы на лето.

Считалось, если 3 мая идет дождь, лето тоже пройдет с дождями. А вот ясная солнечная погода предвещает летом жару. Безветренная погода — к дождям в ближайшие дни.

В прохладном климате в начале мая обычно ломаются почки у тополя. Но крестьяне больше обращали внимание на сосны и ели. Много шишек на этих деревьях — урожай на полях будет хороший.

Дождей в начале мая опасались. Частые холодные осадки означали, что меда будет мало, а на полях появится много сорняков.

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