Народные приметы на 5 мая: кукушка кукует к хорошей погоде
5 мая на Руси праздновали Лельник. В деревне выбирали самую красивую девушку, которая исполняла роль Лели.
5 мая на Руси праздновали Лельник. В деревне выбирали самую красивую девушку, которая исполняла роль Лели.
Лелю сажали на скамью на самом высоком холме, рядом укладывали приношения — каравай, молоко, сыр, яйца, сметану и сплетенные венки. Вокруг скамьи девушки водили хороводы. Так в древности приветствовали оживающую природу.
В этот день наблюдали за природой. Если ночью было очень холодно, резкие похолодания будут случаться все лето. Ночью заморозит, так сорок утренников ещё на хлеб падёт, говорили в народе.
Гроза 5 мая сулит хороший урожай. Кукушка кукует — к хорошей погоде. Утро выдалось ясным — можно сеять овощи, они хорошо взойдут.