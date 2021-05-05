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11:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 5 мая: кукушка кукует к хорошей погоде

5 мая на Руси праздновали Лельник. В деревне выбирали самую красивую девушку, которая исполняла роль Лели.

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Лелю сажали на скамью на самом высоком холме, рядом укладывали приношения — каравай, молоко, сыр, яйца, сметану и сплетенные венки. Вокруг скамьи девушки водили хороводы. Так в древности приветствовали оживающую природу.

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Кукушка

В этот день наблюдали за природой. Если ночью было очень холодно, резкие похолодания будут случаться все лето. Ночью заморозит, так сорок утренников ещё на хлеб падёт, говорили в народе.

Гроза 5 мая сулит хороший урожай. Кукушка кукует — к хорошей погоде. Утро выдалось ясным — можно сеять овощи, они хорошо взойдут.

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