Народные приметы на 7 мая: наблюдаем за комарами
И делаем прогнозы на урожай.
И делаем прогнозы на урожай.
7 мая в народе — Саввы и Евсея. В этот день сеяли овес: «Хоть грязь топчи, а овес мечи», «Сей овёс в грязь — будет князь», — говорили в народе.
Наблюдали за комарами. Если их много, урожай зерновых будет щедрым.
С Евсеева дня бывает еще двенадцать морозов, подметили наши предки, имея в виду заморозки в низовье.
Если днем идет дождь, то не стоит работать с землей и заниматься посевом, иначе будет много сорняков.
Облака висят низко — к грозе. Золотой закат — осадков в ближайшее время не предвидится.