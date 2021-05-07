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10:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 7 мая: наблюдаем за комарами

И делаем прогнозы на урожай.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»
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7 мая в народе — Саввы и Евсея. В этот день сеяли овес: «Хоть грязь топчи, а овес мечи», «Сей овёс в грязь — будет князь», — говорили в народе.

Наблюдали за комарами. Если их много, урожай зерновых будет щедрым.

С Евсеева дня бывает еще двенадцать морозов, подметили наши предки, имея в виду заморозки в низовье.

Если днем идет дождь, то не стоит работать с землей и заниматься посевом, иначе будет много сорняков.

Облака висят низко — к грозе. Золотой закат — осадков в ближайшее время не предвидится.

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